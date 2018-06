Quattro anni fa doveva essere il “suo” mondiale: finì con la medaglia per il secondo posto e una finale giocata in modo anonimo. Ora Leo Messi ci riprova, e se la sua Argentina non naviga tra le grandi favorite, lui è il preferito dai bookmaker per quanto riguarda il titolo di capocannoniere in Russia. Il suo trionfo da bomber rende su Snai 10 volte la giocata, due punti in meno rispetto al rivale di sempre, Cristiano Ronaldo. A 12 come il portoghese sono dati Neymar e Griezmann; a 15 Lukaku (Belgio), Werner (Germania), Gabriel Jesus (Brasile) e Kane (Inghilterra). La temibile coppia uruguaiana Cavani-Suarez è appaiata a 25, assieme a Muller (Germania), Lewandowski (Polonia) e Diego Costa (Spagna). Salah sconta l'infortunio e la caratura non eccezionale del suo Egitto e vale 30 volte la giocata. Il primo esponente della nostra Serie A è Higuain, a 35, seguito da Mertens a 50. Ad altissima quota il capocannoniere di quattro anni fa, James Rodriguez: il bis si gioca su Snai a 75.