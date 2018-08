Sarà possibile per Ronaldo replicare le valanghe di gol segnate il Liga? Sì, per i bookmaker SNAI, che vedono il portoghese strafavorito per il titolo di capocannoniere, a 1,85. Il primo inseguitore è l'uomo che in pratica gli ha fatto posto alla Juve, il neo milanista Higuain, a 5,50. Seguono poi i due capocannonieri della stagione scorsa, Icardi a 6,00 e Immobile a 8,00, mentre Dzeko e Dybala sono a 13.