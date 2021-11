. E nemmeno ter Stegen, Handanovic o Szczesny. Condi campionato èl'estremo difensore meno bucato in assoluto. Non solo, perché il portiere del Südtirol, che sta vivendo una stagione da sogno col primo posto nel Girone A di Serie C, èstagionali: addirittura dieci. Tutto questo anche grazie alla mano di un allenatore come, che in carriera ha abituato a questo tipo di solidità difensiva.Tanto per dare un quadro della grandezza di questo risultato, basti pensare che il, dominatore assoluto della Ligue 1 con otto punti di vantaggio sulla seconda dopo dodici partite, ha già incassatoUn po' meglio a fatto il Bayern Monaco, che in campionato è stato infilato per, anche se i dieci partite. Chi, però, si avvicina di più al record di Poluzzi è il Napoli di Spalletti, che fino a questo punto ha subitodi campionato: un numero eccezionale, che però non basta a Ospina e Meret per essere i, quello è un riconoscimento che, almeno per il momento, spetta a.​E proprio sulla, mister Javorcic (foto Rai Alto Adige), che aveva già impressionato alla guida della Pro Patria, sta costruendo una, con il Südtirol primo (e con una gara in meno) nel Girone A di Serie C, davanti anche a quel Padova da tutti indicato come favorito assoluto per la vittoria del campionato.: tutti mattoni del capolavoro che Javorcic sta costruendo. Tutti mattoni sui quali il Südtirol sta provando a costruire la tanto attesa promozione.