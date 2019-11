Il tennis italiano ha forse trovato il fenomeno che aspettava da tantissimi anni. Jannick Sinner, alle sue prime ATP NexTGen Finals, conquista il titolo contro l'australiano De Minaur (numero 18 del ranking mondiale) imponendosi in tre set, col punteggio di 4-2/4-1/4-2. Un'altra prestazione da fenomeno per il ragazzo di Bolzano, che manda in visibilio l'Allianz Cloud Arena di Milano e chiude in maniera trionfale un 2019 da grande protagonista.



Invitato al torneo come wild card, Sinner ha stupito una volta di più per la capacità di giocare con enorme maturità i punti decisivi della partita, non tremando mai al servizio, anche con De Minaur più volte avanti 30-0 e comandando spesso e volentieri lo scambio al cospetto di un avversario sulla carta più forte. E' la prima vittoria a livello ATP per l'allievo di Riccardo Piatti e forse l'inizio di una nuova favola per il tennis italiano, pronto da domani a fare il tifo per Matteo Berrettini alle Finals di Londra.