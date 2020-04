“Il mio obiettivo personale è tornare all’Atalanta, una società che si è stabilizzata tra le migliori del campionato e gioca in Champions League”. A dichiararlo è Christian Capone, talento del Perugia in prestito dalla squadra bergamasca.



Quella orobica è per lui una squadra speciale: "Con una grande storia e con i tifosi amano la propria città e seguono la squadra del cuore” ha detto a 'TifoGrifo'.