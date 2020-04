"L'Atalanta di oggi è semplicemente una delle cose più belle successe in Italia negli ultimi anni. È un piacere vederla giocare... chiunque guardi una sua partita non può che tifarla. È il frutto dell’organizzazione e del lavoro di società e allenatore. L’Atalanta oggi è in alto perché propone un calcio internazionale, sia in Italia che in Europa“. Parola di Marcello Lippi, ex c.t. della Nazionale e Campione del Mondo 2006.



“In Serie A è stabile da tempo nelle prime cinque posizioni, in campo continentale si dimostra sempre capace di giocare a calcio – spiega Lippi a 'L'Eco di Bergamo' - In Europa può continuare a essere la mina vagante, ma non si può dire che stupisca: da tempo non stupisce più, perché è una certezza. Negli ultimi anni, i giocatori hanno raggiunto un livello da grandissima squadra: il collettivo esprime un gioco di ottimo livello, con valori tecnici, aggressività e l’entusiasmo portato in dote da un pubblico che la segue con affetto".