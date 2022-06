Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, Stefano Capozucca, dirigente del Cagliari, si è espresso così della prossima Serie B, della retrocessione, del mercato, e della sua ex squadra, il Genoa.



SALERNITANA E SERIE B - "Non è la Salernitana ad essersi salvata, siamo noi che ci siamo suicidati. E adesso dovremo affrontare la Serie B più difficile di sempre"



GENOA - "Il Genoa è in pole per risalire subito, se ha bisogno di un centravanti gli offro Pavoletti. Noi dovremo rifondare e non partiamo certo favoriti".