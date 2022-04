L’attaccante dell’Hellas Verona Gianluca Caprari è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria di Bergamo, contro l’Atalanta: "Volevamo questa vittoria, dovevamo far capire che il nostro campionato non è finito. È una bella sensazione".



IL MOMENTO DELLA SQUADRA - "È il nostro calcio migliore? Abbiamo qualità, ci divertiamo. Lo abbiamo dimostrato ancora, per l’ennesima volta e abbiamo vinto. Abbiamo tanti margini di miglioramento. Tudor? Ti bacchetta quando deve farlo, ti elogia quando serve, lo seguiamo tutti. Il nostro obiettivo ora è vincere più partite possibili da qui alla fine".