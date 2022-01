Gianluca Caprari, mattatore nella vittoria del Verona per 2-1 sul campo dello Spezia, commenta a caldo la partita: "Volevo iniziare il nuovo anno bene come avevo finito il 2021. Devo ringraziare la squadra, davanti giriamo bene. A inizio anno lo facevamo meglio, poi ci siamo smarriti un po' ma piano piano ritroveremo la fame di prima. Verona finalmente tornato? Non è mai andato via, ci sta in un campionato alternare le prestazioni. Contro la Fiorentina in casa abbiamo fatto un buon calcio, oggi abbiamo fornito una bella prova e abbiamo vinto. Gli avversari ci studiano e conoscono i nostri punti di forza, lo Spezia si è chiusa bene ma nel secondo tempo abbiamo manovrato meglio il pallone e abbiamo trovato le giocate decisive. Volevamo tutti festeggiare al meglio la partita numero 1000 del Verona."