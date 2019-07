Uno dei grandi protagonisti della Sampdoria targata Di Francesco potrebbe essere Gianluca Caprari. Anche perchè l'impianto di gioco dell'ex tecnico della Roma potrebbe giovare parecchio all'esterno arrivato al Doria dall'Inter. Qualcosa, comunque, è già cambiato rispetto alla precedente gestione della Samp: "Lo si vede dall’approccio che ha avuto Di Francesco con noi, dalla sua mentalità offensiva" ha detto l'attaccante. "Cambiare è fisiologico. Anche Giampaolo ha voluto farlo, per cercare nuovi stimoli per lui e anche per noi. Il calcio è fatto di cicli".



"Di Francesco vuole da subito dare un’impronta offensiva al nostro gioco. Si sta lavorando sul possesso palla, sul come arrivare il più rapidamente possibile in area avversaria, sul come colpire. Mi piace" prosegue il giocatore a Il Secolo XIX. Un sistema, il 4-3-3, che Caprari aveva già sperimentato a Pescara con Zeman: "In effetti nel gioco di Di Francesco ci sono alcuni momenti 'zemaniani' nei quali mi sono ritrovato. Si trattava solo di ricordarli un pochino. Conosco quel modo di stare in campo. Ma poi ci si ferma lì, a quei momenti. Il nostro allenatore ha idee e metodologie diverse da Zeman… e da un certo punto di vista dico meno male (sorride)… altrimenti saremmo già a fare i gradoni. Per quanto mi riguarda, parlando di tridenti d’attacco dove mi mettono, sto. Mi fa piacere. Se mi dicono di fare il centrocampista o la mezzala sono il primo a chiamarmi fuori. Dove mi vedo? Si è già visto, il mio ruolo è quello di esterno sinistro. Poi non posso sapere se ci saranno cambi o se il mister sta elaborando altre idee".



Il sogno di Caprari è quello di confermarsi una pedina importante della Samp del futuro: "Lo spero. Quello che uno sente poi in effetti conta poco. Parla e parlerà il campo. Io lavoro per fare bene, per ricambiare la fiducia e poi che vada tutto liscio. Parlo anche a livello di infortuni. Quello che ho sofferto a gennaio (frattura del perone, ndr) mi ha fatto in pratica perdere tutto il girone di ritorno, perché una volta che rientri è difficile ritrovare subito il ritmo. Chiedo continuità. Nella scorsa stagione l’ho avuta fino a dicembre, poi l’infortunio ha complicato tutto".



Nessun dubbio anche per quanto riguarda il mercato, dove spesso il nome di Caprari viene accostato a varie squadre: "Come mai son sempre in mezzo? Non lo so. Quello che so è che alcune cose che ho letto non mi hanno fatto piacere. Sembra quasi che sia io a spingere per andare via dalla Sampdoria, quando invece non è assolutamente così. Il mio primo desiderio è restare qui e affermarmi. Se poi arrivano delle offerte per me, queste sono le dinamiche del calciomercato. Ma tutto il resto - conclude - falsità".