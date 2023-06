In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Graziano Battistini, agente tra gli altri del portiere del Bari Elia Caprile.



"Preferenze tra Italia o estero? Elia non ha espresso alcuna preferenza, ma venendo dal Leeds è aperto a qualsiasi esperienza. Ha già vissuto a certe latitudini, anche con momenti difficili legati al Covid. Dopo aver vissuto un anno in casa da solo con tutte le restrizioni del caso, penso che non avrebbe nessun problema a valutare anche esperienze all'estero".