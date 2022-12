Partire, a 18 anni, lasciare l'Italia per provare una nuova esperienza in Inghilterra. La scelta che fanno molti giovani l'ha compiuta anche Elia Caprile quando, nel gennaio 2020, ha deciso di lasciare il Chievo e la sua Verona per il Leeds. Un salto grande, che ha aiutato il classe 2001 a crescere, anche se i risultati non sono arrivati immediatamente. Dopo un anno e mezzo con la squadra B, il ritorno in Italia, con il prestito alla Pro Patria. Una stagione da protagonista che ha convinto il Bari e il direttore sportivo Ciro Polito, ex portiere, a puntare su di lui, tanto da acquistarlo a titolo definitivo.



GLI OCCHI DEL NAPOLI - Un investimento che ha fin da subito dato i suoi frutti: Caprile si sta affermando come uno dei migliori portieri in Serie B, ha conquistato anche la chiamata di Roberto Mancini per lo stage con la Nazionale della scorsa settimana e ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa: club stranieri come lo Sporting lo stano facendo seguire costantemente. La linea che è arrivata dal Bari in questi giorni è chiara: Elia non parte a gennaio. Tutto, ovviamente, può cambiare la prossima estate, perché se Caprile continuerà il suo percorso di crescita sarà difficile trattenerlo. A seguirlo da vicino, poi, c'è anche il Napoli, che coi pugliesi condivide la stessa proprietà e già medita di affiancarlo a Meret per il futuro. Discorsi per cui ci sarà tempo, a giugno la situazione verrà rivalutata: dopo essersi preso la Serie B e l'Italia, ora Elia non vuole fermarsi.