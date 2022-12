Ha segnato due gol anche nell'amichevole giocata ieri dal suo AZ Alkmaar contro il Valencia, giusto per far capire che sta bene e ha tanta voglia di continuare a crescere. Jesper Karlsson, attaccante esterno di proprietà del club olandese, è un nome che tanti dirigenti italiani conoscono bene. Soprattutto Cristiano Giuntoli, che nei mesi scorsi lo ha seguito e fatto seguire a lungo per il suo Napoli e continua a pensarci ora. Anche perché, ad avvicinare Karlsson alla Serie A, c'è anche il cambio di agente: a gestirlo sarà infatti Alessandro Lucci, segnale di come un trasferimento in Italia sia molto più che una suggestione.