Idea Caputo per il Napoli? Difficile. A spegnere le voci di mercato è Gaetano Fedele, agente dell'attaccante del Sassuolo, che a CalcioNapoliTV spiega: "Non credo che possa andare via a gennaio, sta molto bene a Sassuolo e sta facendo un percorso importante. Ritengo che non ci siano le condizioni per andare via, anche se resta comunque un giocatore che può piacere ad alcune squadre. Al momento sono ipotesi che fanno piacere, ma che hanno a che fare con il fantacalcio e non con il mercato. A tutti fa piacere giocare in grandi club".