Fu uno degli ultimi a segnare, mostrando al mondo un cartello "andrà tutto bene" e ora l'attaccante del, si è concesso in intervista al Corriere dello Sport per preparare il ritorno in campo."​La situazione non è facile perché noi calciatori siamo abituati ad allenarci, a viaggiare e ad avere una vita movimentata. Stare fermi così a lungo,A casa sudo parecchio, ma non è la stessa cosa. Manca molto la parte del contatto col pallone"."Noi calciatori vogliamo concludere il campionato, anche in estate. Ci dovranno essere le condizioni, ma prendendo le dovute precauzioni credo sia giusto arrivare alla fine. Giocare a porte chiuse non sarà il massimo, ma ripartire sarà il primo passo verso il ritorno alla normalità"."Molte delle nostre abitudini cambieranno: saremo più attenti ad avere contatti con la gente, a prendere mezzi pubblici e a frequentare luoghi affollati. Almeno fino a quando non ci sarà un vaccino".- "La cosa più importante è che nessuno abbia avuto problemi gravi. Intendo niente ricovero in ospedale e nessun rischio di vita. Forse il modo in cui curiamo il nostro fisico, l'attività sportiva, i controlli e la vita sana hanno permesso a noi giocatori di limitare gli effetti"."Per infermieri e medici? Lo meritano perché sono degli eroi. Affrontare un lavoro come il loro, con la consapevolezza di rischiare la vita per aiutare gli altri è un gesto eccezionale".