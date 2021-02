Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Bologna: "Partita dura da commentare, non si era messa sul binario giusto. C'è stata l'espulsione, sembra facile ma giocare un'ora con un uomo in più non è facile, il Bologna si è chiuso. Nelle ultime partite stiamo raccogliendo poco per le occasioni create, dobbiamo essere più incisivi. Sono contento, ma c'è un po' di rammarico: volevamo vincere per restare attaccati al treno dell'Europa".