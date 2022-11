Serata di gala in Inghilterra dove vanno in scena i sedicesimi di finale di Carabao Cup. Tante le sorprese. All'Emirates, il Brighton di De Zerbi passa per 3-1 in rimonta ed elimina l'Arsenal capolista della Premier. Esce anche il Tottenham di Conte sconfitto a sorpresa dal Nottingham Forest, ulteriore tassello di un momento di grande crisi per gli Spurs.



Nel big match di oggi poi il Manchester City si sbarazza per 2-0 del Chelsea. Va fuori anche un'altra londinese, il West Ham. La squadra di Moyes pareggia per 2-2 contro il Blackburn e poi esce dalla competizione dopo 10 rigori. A fatica passa il turno anche il Liverpool. Contro il Derby County servono però i rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0.



Questi i risultati dei sedicesimi di finale:



Arsenal-Brighton 1-3

Newcastle-Crystal Palace 0-0 (3-2 dcr)

Nottingham Forest-Tottenham 2-0

Southampton-Sheffield Wed 1-1 (7-6 dcr)

West Ham-Blackburn 2-2 (11-12 dcr)

Wolverhampton-Leeds 1-0

Liverpool-Derby 0-0 (3-2 dcr)

Manchester City-Chlesea 2-0