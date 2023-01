Il Newcastle si è aggiudicato il match d'andata contro il Southampton. Una semifinale di Carabao Cup che sembrava non conoscere padroni ma alla fine i Magpies hanno sconfitto i Saints per 1-0, grazie alla rete decisiva di Joelinton, abile a sfruttare l'assist fornito da Alexander Isak, subentrato a gara in corsa. Da segnalare la doppia ammonizione ai danni di Caleta-Car. Il ritorno è fissato per martedì prossimo, ore 21. Nella serata di domani, sarà la volta di Manchester United e Nottingham Forest.