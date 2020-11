Leggenda a Valencia, tanto che da calciatore passò a fare il dirigente, e ora rimoderna stadi. Amedeo Carboni, ex terzino di Sampdoria e Roma, ora punta di diamante della MolcaWorld si racconta a Sportweek: "Siamo partner di grandi imprese: Bayer, Ferrari, Lamborghini. E da quando ci sono anche io ci muoviamo sullo sport. Il primo stadio a cui abbiamo lavorato è il Mestalla, sei anni afa. Poi il Wanda Metropolitano, il Pizjuan e il Benito Villamarin a Siviglia, la Rosaleda a Malaga, il Balaidos a Vigo. Miglioriamo le strutture. Luci, impianti audio, video, vernici, seggiolini".



MAZZONE - "Eravamo a Cagliari, Carlo era furioso perché Annoni saliva in continuazione. Poi lo feci anche io e lui esplose. "Amedé, ma 'ndo vai che avrai segnato 3 gol!". Quel giorno segnati. Una persona d'oro".



SU BIANCHI - "Bianchi? Totti non lo vedeva proprio, l'avrebbe regalato alla Samp. Assurdo, come le sue regole da militare. Voleva farci allenare alle 8 di mattina a Trigoria. Non gli importava nulla se alcuni di noi abitavano lontano dai campi".