Ciro Immobile continua a segnare e a trascinare la Lazio in classifica. L'ennesima doppietta contro la Spal lo lancia nel gotha dei cannonnieri di tutti i tempi, solo Angelillo ha segnato come lui in così poche giornate di campionato.



IMMOBILE DA EUROPEO - Immobile in formato Europeo, ai microfoni di Sky la pensa così Fabio Caressa: “La Lazio oggi ha vinto con la Spal, battendo il Verona può scavalcare l’Inter. Immobile è in un momento pazzesco. I grandi attaccanti nei momenti d’oro fanno sempre le cose giuste, il primo gol di Immobile lo dimostra. È veramente straordinario, in chiave Europeo avere un attaccante così ti dà tante speranze in più”.