, giornalista di Sky Sport, è stato ospite su Twitch, nella trasmissione condotta dal nostro tipster Pengwin “Kickoff – The last dance” soffermandosi nella lunga chiacchierata su due dei nomi caldi della sessione di calciomercato che ci accompagnerà fino alla nuova stagione:“P: La Roma in finale di Conference, al 50’ contro il Feyenoord chiusa dietro a difendersiFC: …però ha vinto! Conta quello alla fine. Nulla di ciò che fa è casuale. Se tu pensi al percorso di comunicazione dialla Roma in questi mesi: è partito dicendo le cose che non andavano e delineando un obiettivo possibile.. Ha fatto un’analisi dei suoi mezzi, e dato che ogni anno vuole alzare un trofeo, altrimenti è “zero titoli”, ha scelto quella coppa e ha puntato forte su di essa perché poteva vincere quella coppa. Quando i giocatori non rispondevano nella maniera giusta li ha attaccati ferocemente, ma poi ha raccolto i cocci. Nel senso che. Lui è un samurai, è un grande ombrello sui suoi giocatori: li insulta, ma può farlo solo lui. Se li insultano da fuori li difende, come con Zaniolo, e fa l’ombrello, a protezione. Tu a quel punto sei protetto, e sei pronto a dare il massimo. Lo dico adesso: se la Roma fa un grande acquisto, e secondo me fa un acquisto “bomba” di quelli che vanno su tutti i giornali…P: Dybala?FC: Non lo so, io sono convinto di questo, avendo capito il processo di crescita di Friedkin., hanno vinto una coppa con Mourinho che l’ha alzata ed è andato in tutto il mondo, in questo momento per proseguire sull’escalation di comunicazione economica di marketing sul medio-lungo, serve un grande nome.P: Domanda: Dybala lo vedresti bene quindi? Qual è il grande nome che hai in testa?FC: Non lo dico! Ce l’ho alla grande il nome in testa, ma non lo dico, ma ho una convinzione.