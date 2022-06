Un esterno offensivo per Massimiliano Allegri. La Juventus vuole regalare al suo allenatore un nuovo volto per completare il tridente con Chiesa e Vlahovic e dopo aver visto complicarsi la pista che porta ad Angel Di Maria ha iniziato a sondare il terreno per altri obiettivi.Il 27enne di Cariati, che ha chiuso l'ultimo campionato con 15 gol e 17 assist in 33 partite, è pronto a fare il salto di qualità e questa volta non chiuderebbe la porta ai bianconeri, come successo nella primavera del 2016.- Su di lui c'è da tempo anche la Roma, che lo considera una delle prime scelte in caso di addio di Nicolò Zaniolo.', in realtà Berardi piace ad Arrivabene e Cherubini quanto Zaniolo, sulla scelta finale potrebbe pesare il costo del cartellino. Carnevali, che ha ottimi rapporti con la Juventus, valuta il suo gioiello 40 milioni, la Roma per il suo talento ne chiede almeno 20 di più. Prezzi alti, trattative difficili, un intreccio di mercato tutto da seguire.