Nel corso della trasmissione Il club su Sky Sport il direttore Fabio Caressa parlando del caso Higuain-Piatek ha dubitato sul valore dell'operazione: "Se in questo momento chiudo gli occhi, faccio molta fatica a pensare di essere più forte con Piatek al posto di Higuain". Pronta però la risposta del direttore tecnico del Milan Leonardo che, via sms, ha scritto in diretta a Caressa: "Apri gli occhi…".