Inter all'inseguimento dell'obiettivo top 4, da blindare prima di concentrarsi sulle finali Coppa Italia e di Champions League. La sfida di domenica contro il Napoli promette di essere accesa, con i nerazzurri che pur con il fattore campo contro partono con un piccolo vantaggio nelle valutazioni degli analisti. Il blitz si gioca a 2,56 e segnerebbe il secondo successo in stagione contro gli azzurri, battuti per la prima volta in campionato proprio dalla squadra di Inzaghi, lo scorso gennaio. La rivincita di Spalletti pagherebbe 2,80, anche se gli ultimi tre confronti al Maradona sono tutti finiti in «X», in tutti e tre i casi con un 1-1 finale: un altro pari stavolta è dato a 3,30, per l'1-1 l'offerta è a 3,80. Più in generale gli analisti protendono per una partita dal punteggio contenuto, con l'Under 2,5 dato a 1,83, anche se in campo potrebbero incrociarsi i due migliori attaccanti del campionato: da una parte Osimhen, il cui gol stavolta vale 2,45, dall'altra Lautaro, in ballottaggio con Correa in vista della finale di Coppa Italia, ma comunque in primo piano a 2,80. Napoli e Inter sono le squadre che hanno ricevuto meno ammonizioni di tutte: gli analisti puntano quindi su una partita da meno di quattro cartellini gialli, a 2,03.