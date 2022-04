Carlo Pellegatti, il noto giornalista sportivo di fede milanista, fino a poco tempo fa volto di punta di Sport Mediaset e firma anche di Calciomercato.com e ora molto attivo sul web con il proprio profilo social di Instagram e il suo canale Youtube, è sbarcato ufficialmente nel mondo degli NFT.



Gli NFT sono dei contenuti digitali collezionabili, delle opere d’arte uniche, certificate grazie alla tecnologia blockchain, la stessa utilizzata per le transazioni delle criptovalute. Un fenomeno innovativo proveniente dagli Stati Uniti che sta prendendo piede anche in Europa. Grazie alla collaborazione con il brand CELEBRATE, la prima collezione di NFT dedicata a momenti celebrativi del mondo dello sport, Carlo Pellegatti realizzerà la propria collezione di AUDIO e VIDEO ESULTANZE sia contemporanee che storiche, immortalando così i momenti più iconici della sua carriera da giornalista sportivo.



Un progetto innovativo che conferma l’entusiasmo di Carlo Pellegatti per le nuove tecnologie sull’onda del successo dei suoi canali social (youtube e instagram) dove ogni giorno il giornalista posta video, immagini e dialoga con oltre 300.000 followers, con una media di oltre 1.300.000 visualizzazioni mensili.