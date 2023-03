A Campinas, comune con più di 1 milione di abitanti situato nello stato di San Paolo in Brasile, il calcio è una religione. Agli angoli delle strade si possono vedere bambini correre dietro un pallone inseguendo un sogno. E pensare che Carlos Augusto, quando era bambino, rappresentava quasi l’eccezione in quel contesto: il calcio era solo un modo per stare più tempo possibile con gli amici anche dopo gli orari della scuola. Impacciato e poco fluido movimenti a tal punto da guadagnarsi il soprannome di gamba di legno. Ne ha fatta di strada partendo quasi per caso: prima uno dei club più importanti del Brasile, il Corinthians, e ora il Monza. Un talento vero sempre più in fase di decollo.Contro la Cremonese, nell’ultimo turno di campionato, Carlos Augusto ha trovato il quinto gol della sua prima stagione in serie A.può giocare da braccetto in una difesa a tre o da esterno di centrocampo. Caratteristiche ben precise che lo rendono altamente appetibile sul mercato italiano ed estero.- Carlos Augusto sta cambiando agente proprio in queste settimane e poi dovrà studiare quella che sarà la strategia fuori dal campo per la sua carriera professionale. Galliani è in pressing per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, il Monza vorrebbe confermarlo agli ordini di Palladino almeno per un’altra stagione.D’altronde oggi è diventato un giocatore di prima fascia pronto a diventare un top player.