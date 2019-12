Magnus Carlsen è il campione del mondo di scacchi. Ma il 29enne norvegese primeggia anche in un altro gioco: il fantacalcio. Infatti è terzo in classifica tra gli oltre 7 milioni di appassionati che si sfidano con il campionato inglese nella Fantasy Premier League.



La sua squadra si chiama Kjell Ankedal e ha puntato sul centrocampista John Lundstram dello Sheffield United, già autore di 3 gol in questa stagione. Carlsen minimizza: "Negli scacchi so quando ho fatto bene e quando ho fatto male, invece al fantacalcio sono stato solo fortunato".