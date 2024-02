Carnesecchi eroe due volte: ecco perché il rigore di Pinamonti in Atalanta-Sassuolo è stato ribattuto

Serata da ricordare per Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta: nel tempo di recupero della prima frazione di gioco contro il Sassuolo, la Dea si è vista assegnare un rigore contro per mano di Scalvini su un colpo di testa di Thorstvedt: il portiere ex Cremonese ha parato il tiro di Pinamonti dagli undici metri, ma l'urlo di gioia gli si è strozzato in gola.



DOPPIA IMPRESA - Tutto da rifare però, perché il difensore bosniaco Sead Kolasinac è entrato in area troppo presto, invalidando l'esecuzione. Sul replay, l'attaccante ha cambiato angolazione del tiro, ma Carnesecchi ha ugualmente intuito e neutralizzato anche il secondo tentativo dell'avversario, salvaguardando il vantaggio nerazzurro all'intervallo.