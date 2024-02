Europa League, quote da titolo per le italiane: il Milan insegue Liverpool e Bayer Leverkusen, subito dietro Atalanta e Roma

Sensazioni positive per le italiane dopo il primo round degli spareggi di Europa League. Il Milan ha piegato con un netto 3-0 il Rennes, ipotecando la qualificazione agli ottavi e lanciando un chiaro messaggio alle pretendenti al titolo. Anche gli analisti sembrano alimentare le possibilità rossonere, offrendo a 6 il trionfo di Pioli. Più bassa la quota solo di Liverpool e Bayer Leverkusen, entrambe prime nei rispettivi campionati: i Reds sono i favoriti a 3, mentre i tedeschi di Xabi Alonso inseguono a 5. In piena corsa nelle quote anche le altre due italiane, Atalanta e Roma, che si posizionano subito dietro il Milan. La vittoria della Dea, già qualificata agli ottavi, si gioca a 12, mentre si sale a 15 per i giallorossi, che sperano di ripercorrere il cammino dello scorso anno, magari con un finale diverso. Prima bisognerà superare il Feyenoord, ma l’1-1 rimediato a Rotterdam fa ben sperare De Rossi.