Marco Carnesecchi, il portiere dell'Italia Under 21 in prestito dall'Atalanta alla Cremonese in serie B, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non penso al futuro, sono concentrato sul campionato. Devo dare continuità al percorso che sto facendo, non voglio affrettare i tempi. Mi manca ancora qualcosa, ho bisogno di crescere. Non mi sento pronto per l'Atalanta".



"Il modello è Buffon. Lo studio, ma imitarlo è impossibile. Vorrei incontrarlo in Serie A, non mi sembra che abbia intenzione di smettere".