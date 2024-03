Carnevali: 'Con la Juve e Marotta c'era l'accordo per Berardi. Non disse no ai bianconeri, voleva rimanere a Sassuolo'

Redazione CM

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è stato intervistato da Radio Serie A ecco l'anticipazione con la versione completa che sarà disponibile a paritre da domani mattina. Si parla di Domenico Berardi con l'ad neroverde che torna indietro nel tempo a quel celebre trasferimento, saltato per colpa del giocatore, con la Juventus.



C'ERA L'ACCORDO - "Quando Marotta era alla Juventus avevamo trovato un accordo per Berardi, ma poi il giocatore fece una scelta diversa".



NON DISSE NO ALLA JUVE - "Non fu una rinuncia ai bianconeri, ma una volontà di restare al Sassuolo provando a giocare per qualcosa di importante. Domenico è un ragazzo speciale".



IL RETROSCENA SUL MILAN - "Mi ricordo quando fece quattro gol al Milan e il Dottor Squinzi rientrando in spogliatoio gli disse: «Ma tutti oggi dovevi farli?».