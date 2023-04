L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di mercato ai microdoni di Rai Gr Parlamento, soffermandosi sulle posizioni di Davide Frattesi e Domenico Berardi.



40 MILIONI - "La nostra volontà era di trattenerlo. Non abbiamo parlato con la Juventus. 40 milioni? E' una richiesta che abbiamo fatto in Premier perché abbiamo venduto Scamacca alle stesse cifre".



BERARDI - "Quando Berardi non c'è, manca tanto e spero rimanga al Sassuolo. E' stata un'annata storta, ma la sua presenza per noi è determinante. È la nostra bandiera, uno dei giocatori più importanti che abbiamo. Da parte nostra c'è sempre stata la volontà di trattenerlo, ma è normale che ascolteremo i suoi desideri"



LAURIENTE' - "A Laurienté dobbiamo dare ancora tempo, È partito bene. Abbiamo fatto un investimento importante su di lui,il prossimo anno rimarrà con noi".