L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida che vederà i neroverdi affrontare la Roma. Fra i temi trattati anche il futuro di Davide Frattesi, corteggiato a lungo proprio dai giallorossi.



LAURIENTE' - “Ci aspettavamo una crescita generale della squadra, perché abbiamo fatto cessioni importanti, acquistato giocatori giovani come Laurentie. Lui ci darà soddisfazioni come anche altri”.



FRATTESI E LA ROMA - "Frattesi? Oltre alla fede, per accontentare un gioctore dipende anche da che tipo di richieste abbiamo. Siamo una società ambiziosa che vuole crescere di anno in anno. Vedremo le possibilità che avremo con le squadre che si avvicinaranno a lui. Con la Roma rapporto ottimo, abbiamo tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile giallorosso qui da noi, ma è presto per parlare di mercato, c'è ancora tanto tempo".