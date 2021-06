L'amministratore delegato del Sassuoloha preso la parola presso il Grand Hotel di Rimini, in occasione dell'inaugurazione della sessione estiva del calciomercato. Inevitabile un passaggio sul futuro di, obiettivo dichiarato della Juventus, nonché protagonista di un ottimo Europeo con l'Italia: "Esattamente come nello scorso anno,In questi giorni faremo le giuste valutazioni.per Locatelli e si tratta di un'operazione non semplice. Arriverà il momento per tutti di fare le scelte migliori.".: "E' uno dei tanti nostri giocatori - ci sono anche Boga e Raspadori - che hanno ricevuto proposte, ma non abbiamo la necessità di fare un'altra cessione per questioni di bilancio. Non dimentichiamo che abbiamo già venduto Marlon, quindi potremmo essere pure a posto così.Raspadori e Scamacca? Sono due giovani interessanti, che hanno ovviamente richieste ma la nostra volontà è di trattenerli.