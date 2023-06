Ancora una volta il futuro di Davide Frattesi tiene banco e a Rimini, per l'inizio ufficiale del calciomercato, ha preso parola ancora una volta l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Sportmediaset, ha ri-aggiornato lo stato dell'arte delle trattative. Per il centrocampista classe 1999 l'Inter sembra in vantaggio su tutti, ma lo stop all'addio di Brozovic, frena la capacità di spesa. Milan, Juve e Roma restano in piena corsa.



INCONTRO CON L'INTER - "Incontreremo l'Inter, ma anche tante altre società; siamo all'inizio, siamo lontani, nella giornata di oggi vedremo cosa succederà".



OFFERTE TROPPO BASSE - "In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma, ma quello che posso dire è non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore".



PUO' RESTARE - "Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l'anno scorso; se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione".