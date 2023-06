Non solo Frattesi e seconde squadre. Intervistato da GR Parlamento l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha commentato anche la scelta di Allegri di dire no alle offerte dall'Arabia Saudita e la possibilità che Magnanelli vada con lui in bianconero.



ALLEGRI - "Il no di Allegri all'Arabia Saudita? Sono dalla sua parte. Il denaro è importante, ma conta fino a un certo punto, uno poi deve avere la voglia e l'ambizione di fare ciò che sente e non essere condizionato dalla parte economica".



MAGNANELLI-JUVE - "Mi dispiace molto per il nostro capitano storico, a cui abbiamo anche ritirato la maglia, la numero 4. Gli è stata data l'opportunità di entrare a far parte dello staff di Dionisi, ha iniziato un percorso che gli auguro possa portargli risultati straordinari. Adesso ha fatto questa scelta, spero possa dargli quella continuità che ha in mente. Credo che se fosse rimasto ancora con noi per un anno gli avrebbe fatto bene".