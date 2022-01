Inter e Juventus sono avvisate, non sono le uniche in corsa per Gianluca Scamacca. A spiegarlo a Mediaset è l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima della sfida di Coppa Italia con il Cagliari: "Abbiamo la fortuna che il giocatore viene seguito da molte società, offerte ufficiali non ci sono state. La cosa bella è che ci sono anche società estere, bella perché il calcio italiano è molto ristretto".



GYASI - "E' un ottimo giocatore e con lo Spezia abbiamo un ottimo rapporto, ma adesso stiamo definendo l'acquisto di un giovane che prenderà il posto di Boga".



DA DE ZERBI A DIONISI - "Per noi quello di oggi è il decimo anno di Serie A. Abbiamo iniziato con Di Francesco operando con allenatori giovani, che possono crescere così come i calciatori. De Zerbi ha fatto cose straordinarie e non è stato facile dopo tre anni poterlo sostituire. Quest'anno sapevamo potesse essere di transizione con un tecnico giovane, ma sta facendo bene e siamo contenti di lui: anche Dionisi avrà un futuro importante".