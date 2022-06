Un passaggio caratterizzato da spirito di comunanza nazionale, quasi intimistico, che però nei toni è un'eccezione rispetto ai toni della lettera. Quest'ultima, nel descrivere dei motivi dello sciopero e delle rivendicazioni che lo ispirano, è invece molto diretta. E, per quello che riguarda la gestione del business generato dall'attività delle nazionali canadesi (e dai loro recenti successi)Per questoLa prima, un'amichevole, è saltata nella giornata di ieri. E adesso sono a rischio anche le due gare in calendario contro Curaçao (9 giugno) e Honduras (13 giugno), che hanno carattere ufficiale perché relative alla Nations Cup della Concacaf. I giorni che mancano sono pochi e i margini di trattativa molto stretti. Il testo della lettera aperta dei calciatori canadesi, riprodotto nell'account Twitter del giornalista canadese Rick Westhead, dà conto della(Canada Soccer), senza alcuna discriminazione di genere, ciò che ha determinato la pubblicazione di un'altra lettera aperta con cui le calciatrici hanno ringraziato i colleghi . Secondo la versione dei calciatori,Da qui la decisione di disertare l'amichevole con Panama. Che fra l'altro era stata organizzata in sostituzione di altra amichevole con la nazionale iraniana, disdetta per ragioni politiche . Tornando alla lettera aperta firmata dai calciatori, un passaggio importante è dedicato al ruolo di Canada Soccer Business (CSB), agenzia cui la federazione ha conferito la gestione dei propri asset commerciali. I calciatori giudicano dannosi gli effetti di questo accordo con CSB, ciò che ha provocato un'immediata e piccata risposta da parte dell'agenzia.– Vi sono dunque le condizioni di un conflitto acuto, la cui soluzione sarà per niente facile visti i toni usati. E, colmando un'assenza che durava da Messico 1986.Dunque il calcio canadese ha smesso di essere il parente povero del continente nordamericano e ciò avviene in prossimità del mondiale da organizzare in associazione con gli altri due giganti della Concacaf, cioè Messico e Usa., segno evidente di una crisi di crescita. Che arriva in tempo sufficiente per essere affrontata. Sempre che le parti siano in grado di ritrovare le condizioni per il dialogo.@pippoevai