A ogni pie’ sospinto, tira fuori questo suo progetto come se fosse la soluzione per risolvere i problemi del nostro calcio. Ci permetta di dissentire in modo fermo e totale.: dalla tradizione, dalla logica e anche da un principio di equità al quale siamo affezionati. Per chi ama il calcio e il calcio italiano, come noi e sicuramente come lei,Abbiamo apprezzato tantissimoe lo abbiamo scritto più volte, anche quando molti - e molto potenti -. In quei mesi infernali, ha combattuto (quasi da solo) una battaglia durissima. Pensiamo davvero chese la Serie A si fosse fermata. E gran parte di quello che fa ci convince, così come ci sembrano adeguati i suoi modi mai esasperati, perfino nei momenti più duri. E’ diplomatico, però deciso; un degnissimo presidente della Federazione alla guida della quale, per fortuna, sarà quasi sicuramente rieletto tra pochi mesi., che rispettiamo ma è distante dalla nostra., nei confronti delle quali abbiamo il medesimo atteggiamento di considerazione e affetto però sono differenti: il basket, il volley.Tant’è vero che nessuno, nell’Europa che conta, li adotta, anche chi è più vicino al mondo anglosassone.Comprendiamo che si possa ricorrere ai. Nella normalità, però, i playoff sono, e ricordi che la tradizione e il passato sono gli elementi che tengono i tifosi avvinghiati al calcio.e già questo è inaccettabile:. Adesso che abbiamo questo campionato straordinariamente combattuto, tra l’altro, anche questa iniqua idea del presidente del Napoli pare superata dagli eventi.E allora, caro presidente Gravina,Dei playoff non c’è bisogno. Anzi, dobbiamo proprio rimanerne alla larga:@steagresti