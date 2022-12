Lo dico con estrema franchezza:. Anche se, con la loro vittoria in Qatar, permetteranno alla Juventus di continuare ad essere il club con più giocatori iridati (27) della storia. Le statistiche non mi hanno mai appassionato, perché alla fine contano sempre e solo i risultati sul campo e l’albo d’oro.nella sala trofei del JMuseum piuttosto che sapere di essere la società con più campioni del mondo del pianeta. Oppure – altra inutile statistica - che. Chissene, verrebbe da dire.(marcatore, però, nella roulette finale dal dischetto, come Dybala), però adessoin questa seconda parte di stagione. Trovino insomma quelle motivazioni che nella prima si sono viste di rado: talvolta da Di Maria, quasi mai in Paredes. Complici pure gli infortuni muscolari che li hanno bersagliati, Fideo in particolare. A proposito di statistiche: da agosto a novembre solo 10 partite per lui, alcune pure da subentrato, un paio in cui è dovuto uscire per problemi fisici, una perché espulso., dopo aver dimostrato in Qatar che , se vuole, è ancora in grado di fare la differenza, seppur a 34 anni (35 il prossimo febbraio). Uscito lui dal campo contro la Francia, l’Argentina si è spenta. Pur con Messi in campo.Sperando anche che preparatori e staff medico della Continassa abbiano capito come vada allenato e curato.. La pubalgia sarà pure un malessere subdolo e vigliacco, l’aver voluto però a tutti i costi rispondere alla convocazione della nazionale serba non ha di certo aiutato Dusan a smaltirla, anzi.. A 22 anni, con la possibilità di poterne disputarne potenzialmente almeno altre 2/3 edizioni, era una rinuncia che si sarebbe potuta fare. Tanto più dopo aver rimpinguato all’inizio dell’anno, grazie proprio alla Juventus (non la Federazione serba), anche il proprio conto in banca, passato in un botto da 800 mila euro a 7 milioni., dove il più quotato fratello è stato quasi un fantasma (come, del resto, già successo agli ultimi europei).(dirigenti di club compresi). Adesso ce la si dovrà vedere con mamma Veronica, per un rinnovo non semplice se non addirittura impossibile. Resta da capire per quanto tempo ancora Pogba resterà in mutua a spese di Madama, e se quindi sarebbe opportuno non privarsi dell’altro francese con troppa leggerezza.(pochi, essendo Rabiot in scadenza) ma in una mediana senza il Polpo sine die e con un tasso di qualità non eccelso,. Sperando poi che, a differenza dell’euforia di De Maria e Paredes, la finale mondiale persa non lo abbia mandato in depressione.