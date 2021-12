Il vertice dello sport italiano riunito intorno a. Tosatti è stato il direttore del Corriere dello Sport e poi del Corriere dello Sport-Stadio dopo la fusione con la testata bolognese, è stato l’artefice dei grandi successi del quotidiano romano che, nella sua gestione, ha raggiunto il record di copie vendute, un milione e 700.000, in coincidenza con la vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna. Quando Tosatti lasciò la direzione, il CorSport aveva una media di oltre 350.000 copie vendute al giorno., dal 1965, anno del suo arrivo, fino al 1986, anno in cui lasciò la direzione del giornale. «E’ un libro scritto dai suoi “ragazzi”», ha detto Luigi Ferrajolo, uno dei giornalisti di punta insieme a Mario Sconcerti, Enrico Maida e Antonio Corbo nell’epoca d’oro del Corriere dello Sport. Un libro scritto da quasi tutti over 60 ma pensato per i giovani di oggi, per aiutarli a capire il vero significato di parole come passione e lavoro.. Solo due giornalisti hanno avuto questo onore, lui e Vittorio Pozzo.L’idea di trasformare in un libro i ricordi di Giorgio Tosatti è stata di Mauro De Cesare e Alberto Polverosi, altri due ragazzi assunti da Tosatti a inizio anni Ottanta. L’impianto grafico è di un altro allievo, forse il più geniale, Pasquale Mallozzi, grafico di punta durante la sua gestione. L’introduzione è di Daniele Tosatti, primogenito di Giorgio. La prima prefazione della signora Ivana, la moglie, la seconda di Bruno, l'altro figlio del direttore. Gli autori dei vari ricordi sono oltre 50 tra cui: Sergio Neri, Enrico Maida, Luigi Ferrajolo, Antonio Corbo, Alberto Polverosi, Mauro De Cesare, Fulvio Solms, Adalberto Bortolotti, Enzo D'Orsi, Stefano Barigelli, Gianfranco Coppola, Alessandro Vocalelli, Italo Cucci, Mario Arceri, Massimo Perrone, Renato D'Ulisse, Franco Pagliari, Franco Recanatesi, Antonio Maglie, Fabio Capello, Franco Ordine, Dario Torromeo e Fabio Monti.L’editore è Carlo Fontanelli, titolare della Geoedizioni di Empoli.