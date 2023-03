Non servirà a nulla, perònella comunicazione tra direttori di gara e pubblico. Però lo ribadisco, essendone assolutamente convinto: sarà pure uno sforzo di buona volontà da parte dell’AIA , un’apertura alla trasparenza sulle decisioni prese sul campo, ma. Perché gli interisti – club & tifosi – il loro parere sul tocco di braccio di Rabiot, e poi su quello di Vlahovic, e poi ancora sull’altro braccio del serbo, lo hanno già espresso e ormai non riuscirà a convincerli più nulla del contrario: per loro è stato un prolungato tuca-tuca bianconero e il gol andava annullato., anche solo per capire perché abbiano impiegato quasi 5 minuti per stabilire che i tocchi di palla da parte dei giocatori juventini erano ininfluenti . Soprattutto ci rivelerà quanti tocchi hanno visionato, se soltanto quello di Rabiot, o anche quelli di Vlahovic. Perché il dubbione degli interisti è che ne abbiano visto solo uno da parte del serbo ed escluso l’altro, quello segnalato da Barella durante lo svolgimento dell’azione e che sarebbe stato determinante per l’annullamento del gol. Soprattutto perché, secondo loro, c’è stato un testimone: Barella appunto. Un interista.Quali valutazioni hanno fatto? Perché non hanno invitato Chiffi ad andare ad esaminare le immagini al monitor a bordo campo? Se 5 minuti non bastavano, giusto starcene 10, coinvolgendo tutti. Magari anche il pubblico di S.Siro e decidere per acclamazione., giusto per ammansire Inzaghi, Darmian, Bonolis, La Russa, Materazzi, i tanti finti terzisti sempre attivi tra i mass-media, e il popolo nerazzurro in toto. È dai tempi di Collina col gol annullato a Ganz – pure quello in un Derby d’Italia – cheQuindi, insieme all’audio dell’ultimo Inter-Juve,, in Juve-Inter dell’anno scorso; e, a proposito di falli di mano da esaminare al microscopio,; soprattutto, caro Rocchi, ci piacerebbe tanto sentire, considerando che non disponevano (dicono) dell’immagine di Candreva che teneva in gioco il polacco, però c’era un guardalinee da poter consultare.Immagini che invece c’erano, e in abbondanza, domenica scorsa al Meazza, mancava solo quella che cercava Inzaghi ma non l’hanno trovata. E non perché le telecamere erano spente, ma perché non esiste.