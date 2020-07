Carolina Stramare, l'attuale Miss Italia in carica continua a far parlare di sé e ancora una volta è il calcio ad apparire ben saldo sullo sfondo, ma non per la sua passione per la Juventus o per la sua simpatia per il Napoli.



No questa volta il settimanale di gossip Chi ha svelato che la bellissima napoletana sta frequentando Christian Maldini, il figlio più grande dell'attuale direttore tecnico del Milan Paolo e fratello di Daniel. Christian gioca nella Pro Sesto e i due sono stati pizzicati insieme dopo una serata in zona Garibaldi a Milano.



Pronta la smentita di Carolina che non ha negato l'incontro, ma ha specificato che: "​Christian è un mio caro amico e quella è stata una sera come tante altre. Non saprei cos’altro dire visto che questa volta non c’è proprio niente".



Nulla bolle in pentola quindi? Il gossip però non si ferma e noi vi mostriamo le foto della bellissima Carolina nella nostra gallery.