L'ex Miss Italia Carolina Stramare è da tempo al centro di numerosi gossip che la vorrebbero come nuova fidanzata del neo-attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. La bella modella, nonché volto femminile della Serie B per Helbiz non ha però voluto commentare l'ennesima richiesta di dettagli sulla relazione: "Cosa vorrei che la gente smettesse di dirmi o chiedermi? Un'idea ce l'avrei... Perché non vi parlo mai della mia vita sentimentale? Non ho mai parlato della mia vita privata in 7 anni. Le cose in grado di destabilizzare il nostro umore vanno preservate".



