Il mondo del pallone, a livello sentimentale se l'è lasciata alle spalle al momento della rottura della sua storia d'amore con il figlio dell'allenatore Giancarlo Camolese. Oggi per Jori Delli, bellissima modella italo-albanese, il calcio è a tinte rossonero con la passione per il Milan che l'ha portata recentemente prima allo stadio per Milan-Sampdoria e poi sulla "passerella" del talk di Mediaset Tiki Taka. Fisico statuario, appassionata di moda, si è spesso dedicata anche al mondo degli esports. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.