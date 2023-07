Dusan Vlahovic è uno degli uomini del calciomercato. Il serbo potrebbe lasciare la Juve e fare spazio a Romelu Lukaku. L’attaccante sta vivendo un’estate silenziosa, fatta di allenamenti e poca vita mondana. Ben diversa da quando al suo fianco c’era Carolina Stramare. L’ex miss Italia e super tifosa della Juve ha avuto una relazione con l’ex Fiorentina e, nonostante le strade si siano ora divise, è rimasta sua buona amica.



La bellissima modella, nativa di Vigevano, è sempre al suo fianco. “Vuole dare di più, lui è serbo, è un duro e alla Juventus ci tiene tantissimo. È un giocatore incredibile e il club deve credere in lui, fidarsi di lui”, aveva detto in un’intervista. Carolina è stata protagonista anche allo Stadium dove ha fatto un giro del campo con la corona da Miss Italia in testa ed è da sempre affezionata ai colori bianconeri. “Vorrei rivedere vincere la mia squadra”, lei che aveva la cameretta tappezzata di poster di Alex Del Piero e ora sponsorizza Vlahovic. La sua Juve ascolterà le dritte sul mercato? Intanto lei aspetta e si gode l’estate al mare dove sfoggia un fisico sempre perfetto. Ecco le sue FOTO migliori.