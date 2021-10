dopo il pareggio per 1-1 di domenica scorsa sul campo del Progresso. Scherzo del destino,Quest'ultimo, centrocampista di 23 anni, racconta alla Gazzetta di Modena:perché non volevo mancargli di rispetto. Non avrei mai pensato che un mio gol avrebbe potuto portare a questo esonero, non pensavo fosse a rischio e secondo me nemmeno lui se lo aspettava. In fin dei conti veniva da 2 vittorie e 2 pareggi...Non perché pensavo fosse colpa mia, ma per la situazione che si era creata. Ho pianto un quarto d'ora, mi sono lasciato andare. Abbiamo un bellissimo rapporto e siamo molto legati anche oltre il calcio".perché ha soltanto fatto il suo dovere, poi ci siamo abbracciati".