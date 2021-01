TABELLINO



Carrarese-Juve Under 23: 0-1



Marcatori: (Correia 83')



Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Ermacora, Murolo (Agyei 16'), Borri, Grassini (Imperiale 62'); Schirò, Foresta; Manzari (Pavone 45'), Piscopo, Caccavallo (Calderini 68'); Infantino. A disp. Pulidori, Valietti, Fortunati, Fantini. All. Baldini

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Israel; Capellini, Alcibiade, Coccolo; Wesley, Ranocchia, Troiano, Rosa (Correia 66'); Mosti (Leone 90'), Rafia (Barbieri 81'); Brighenti.​ A disp. Raina, Senko, Gozzi, Riccio, Sekulov, Tongya, Cerri. All. Zauli



Ammonizioni: (Troiano (J) 19', Grassini (C) 33', Schirò (C) 57', Borri (C) 66', Brighenti (J) 92')



Arbitro: Sig. Carella della sez. di Bari