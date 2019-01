. L'ex esterno offensivo dell'è finito nel mirino dei rossoneri, a caccia di rinforzi polivalenti per questa sessione di mercato, e il belga in questo senso corrisponde perfettamente alle esigenze di Gattuso: rapido, strutturato fisicamente, dotato in dribbling e conclusione e impiegabile sia sulla corsia laterale sia come riferimento centrale. Il Milan è attratto da Carrasco e l'attrazione è reciproca: nelle ultime ore, segno che la destinazione milanese sarebbe più che gradita., passato nel febbraio del 2018 per 27 milioni di euro dall'Atletico al, ma desideroso di tornare nel Vecchio Continente anche per mantenere il proprio posto in Naizonale.ma deve fare i conti con: primo la ferma volontà del club cinese di fare sconti per non dilapidare l'investimento fatto meno di un anno fa, secondo l', che il giocatore dovrebbe ridursi per vestire la casacca rossonera. Il suo profilo, tuttavia, è in linea anche con i parametri fissati da Elliott: classe '93, Yannick compirà 26 anni il prossimo 4 settembre e, dunque, ampiamente in grado di generare plusvalenza con un'eventuale cessione. L'attaccante ammicca al Milan, Leonardo si muove: scatta l'operazione Carrasco.@Albri_Fede90