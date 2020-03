L’emergenza coronavirus ha ormai colpito tutta l’Europa. L’ex difensore della Juventus Massimo Carrera osserva la situazione italiana dalla Grecia, dove allena l’AEK Atene. Anche la ci sono stati circa un centinaio di casi, ieri si è registrata la prima vittima: “So che oggi c’è una riunione della Federazione, di sicuro domenica non giochiamo. Domani sapremo per quanto starà fermo il campionato. Per ora abbiamo sempre giocato senza limitazioni”, racconta.“Sicuramente c’è preoccupazione che anche qua si possa arrivare alla stessa situazione italiana o di altri paesi. Per il resto ho mia figlia a Milano, le mie sorelle a Sesto San Giovanni, mio suocero ad Alessandria, tanti amici a Bergamo. Sono un po' preoccupato ma stanno tutti bene in questo momento. Bisogna restare in casa per il tempo necessario a debellare questo virus”.